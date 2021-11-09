الأمم المتحدة: 7.3 مليون شخص باليمن بحاجة إلى مأوى

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 7.3 مليون شخص في اليمن أصبحوا بحاجة إلى مأوى، وذلك إثر تصاعد وتيرة الصعوبات المعيشية والاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر موقع تويتر، مضيفة أن هناك احتياجات ماسة لتوفير المأوى في اليمن، ومساعدات غذائية لـ 7.3 مليون يمني، 75 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وذكرت أن هؤلاء الأشخاص، إما نازحين جراء الحرب المستمرة، أو فقراء لا يستطيعون توفير مسكن.

وأفادت المفوضية بأنها "تنظم اليوم الثلاثاء معرضًا في العاصمة صنعاء، بهدف تقديم حلول لاحتياجات المأوى المتزايدة في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وذلك وفق الأمم المتحدة.