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وزير الخارجية الإماراتي يزور قبرص الرومية

وكالة الأناضول للأنباء
لفكوشا
نشر في 09.11.2021 15:34
وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان

أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى إدارة جنوب قبرص الرومية.

ووفق صحيفة "فيليليفثيروس، فقد التقى آل نهيان خلال زيارته مع وزير خارجية إدارة قبرص الرومية نيكوس كريستوديليديس، في مدينة ليماسول.

وتضمن جدول أعمال اللقاء "تعميق العلاقات ومأسسة التعاون الاستراتيجي" بين الجانب الرومي والإماراتي.

وأطلع كريستوديليديس، بحسب ما جاء في الخبر، نظيره الإماراتي على التطورات في شرق المتوسط وأنشطة تركيا في المنطقة.

كما التقى آل نهيان ضمن إطار الزيارة مع زعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس أنستسياديس.

ومن المخطط أن يزور أنستسياديس، دولة الإمارات في 24 فبراير/شباط 2022.

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