تحقيق يكشف جلب إسرائيل لعشرات الإثيوبين سرا ثم اكتشفت أنهم ليسوا يهودا

كشف تحقيق سري أجرته سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، أن غالبية الإثيوبين الذين تم جلبهم إلى إسرائيل مؤخرا، وعددهم 61 شخصا، ليسوا من أصول يهودية، ولم تكن حياتهم في خطر كما زعموا.

وأطلقت السلطة التحقيق بعد عدة لقاءات مع المهاجرين في مركز استيعاب بعد وصولهم إلى البلاد، حيث تم جلبهم بطائرة خاصة، بموجب قرار غير معلن من الحكومة الإسرائيلية.

ونشرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، أن نتائج التحقيق أشارت إلى أن هناك شكوك كبيرة حول ما إذا كان المهاجرون من أصول يهودية بالفعل، على الرغم من أنهم قدموا إقرارات خطية تفيد بأنهم كذلك.

إضافة إلى ذلك فقد أثبتت التحقيقات أن معظمهم لم يأتوا من مناطق الصراع، ولكن إذا قالوا الحقيقة لن يكون لديهم فرصة للانتقال إلى إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في سلطة الهجرة -لم تسمه- قوله إنه "حتى الآن، تمكن أربعة فقط من أصل 61 من إثبات جذورهم اليهودية".

وقالت: "لاحقا بدأت السلطة بالنظر فيمن صاغ قائمة الـ61 مهاجراً، ثم اكتشفت أن 53 منهم جاءوا بناء على طلب وعلى معلومات قدمها إسرائيلي واحد (من أصل إثيوبي)، تم تحديده في الوثيقة باسم ساراكا سيوم، وهو شخص وصل إسرائيل في عام 1996، وليس له منصب رسمي".

وأضافت: "وجد التحقيق أن من بين الـ53 شخصًا المشكوك في أصولهم اليهودية: زوجة سيوم المسيحية السابقة، وزوجها (الحالي) المسيحي وأطفالهما الثلاثة معًا، بالإضافة إلى صبيَّين زعم (سيوم) أنهما ولديه، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين، سيعملون أو عملوا في شركاته".

وأوضحت هارتس، أن لهجة الوثيقة تشير إلى سلطة السكان والهجرة، كانت غاضبة، وجاء في استنتاجها: "الشعور الذي يساورنا هو أن نوعا من المؤامرة المخطط لها تم اختراعها هنا والتي استغلت النظام".

واستدركت الصحيفة: "على الرغم من الاستنتاجات القاسية لسلطة الهجرة، ما يزال المسؤولون الإسرائيليون منقسمين حول العملية، إذ قال بعض المسؤولين إن تحقيق السلطة أجري على عجل ودون التحدث إلى أعضاء بارزين في الجالية الإثيوبية الإسرائيلية، الذين يعرفون أشجار العائلات ويقولون إن المهاجرين من أصول يهودية".

وأشارت هارتس، إلى أن المهاجرين، سيبقون في إسرائيل، حتى لو تم التأكد من جذورهم غير اليهودية، حسبما نقلت عن مصادر حكومية رفيعة المستوى.

وفي سياق متصل أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأحد الماضي، وثيقة قال فيها: "ليس من الواضح على الإطلاق أنه من الضروري إحضار الأشخاص الذين ينتظرون الهجرة الآن، أو على الإطلاق".

وأضافت الوثيقة: "إن إحضار آلاف الأشخاص إلى إسرائيل دون تحقيق في جذورهم اليهودية، سيكون خطأ ديمغرافيا غير ضروري وخطير".

وكان موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قد ذكر الثلاثاء الماضي، أن تل أبيب تسعى إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وقال الموقع: "اتفقت وزيرة الداخلية أياليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا، على العمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل".

ويبلغ عدد اليهود من أصول إثيوبية في إسرائيل حوالي 140 ألفا، بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في البلاد، وفق بيانات رسمية.

وخلال العقد الأخير (2010- 2020)، شهدت إسرائيل وصول 255 ألف مهاجر من نحو 150 دولة، بحسب تقرير سابق للوكالة اليهودية.