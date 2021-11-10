واشنطن والقاهرة تدعوان لاستئناف مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي

دعا بيان مصري أمريكي مشترك صدر اليوم الأربعاء، إلى استئناف مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك في ختام جلسات الحوار الإستراتيجي التي انطلقت يوم الإثنين الماضي، بين البلدين في واشنطن.

وذكر البيان أن الجانبين دعيا إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن "سد النهضة"، وبرعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر/أيلول 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

وأكد البيان، على أهمية إجراء حوار استراتيجي بشكل دوري بين الجانبين، بالتزامن مع قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن والقاهرة في عام 2022.

ويعتبر هذا أول "حوار استراتيجي" بين البلدين منذ عام 2015، ووفق البيان، ترأس وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري الحوار خلال يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبحسب البيان، ‫أكدت الولايات المتحدة ومصر، التزامهما الراسخ بالأمن القومي للبلدين والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشادت مصر بدور الولايات المتحدة في التنمية الاقتصادية في مصر، وبقيام واشنطن بإمداد مصر بالمعدات الدفاعية.

من جانبها أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر في التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لتعزيز السلام وإنهاء العنف في قطاع غزة.

وجددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائي لمصر.

وإزاء الأزمة في ليبيا شدّد البلدان على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول، ودعما خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية في سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتوجه يوم الجمعة الماضي، وزير الخارجية المصري إلى زيارة غير محددة المدة للعاصمة الأمريكية واشنطن لعقد "الحوار الاستراتيجي" بين مصر والولايات المتحدة.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن "سد النهضة" الإثيوبي في أقرب وقت.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.