اجتماع فرنسي أذربيجاني أرميني بباريس لبحث قضية "قره باغ"

اجتمع وزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان، مع وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا، بالعاصمة باريس لبحث قضية إقليم "قره باغ".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، فإن لودريان أجتمع مع الوزير الأذربيجاني" بيراموف"، والأرميني "ميرزويان"، على نحو منفصل، أمس الأربعاء، وذلك نحو عام من حرب قره باغ الثانية.

وأوضح البيان أن الوزير الفرنسي، عقد قمة ثلاثية من نظيريه، تحت رعاية مجموعة مينسك التابعة لمنظمة التعاون الأمني في أوروبا (OSCE).

وأكد لودريان خلال اللقاء الثلاثي على رغبتهم الحثيثة في المساهمة بما يلزم من أجل تعزيز الحوار القائم بين الطرفين الأذربيجاني والأرميني، وتأسيس سلام دائم في جنوب القوقاز، معربا عن رغبة بلاده في مواصلة الحوار مع البلدين.

ويوافق يوم أمس الأربعاء ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية الأولى لقيام أذربيجان بتحرير إقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني، وسط انقسام شعب الأخيرة بين متشائم تجاه المستقبل وآخر يطالب بالحوار والسلام في المنطقة.

وكان الجيش الأذربيجاني قد أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق لوقف إطلاق النار، نص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.