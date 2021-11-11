انفجار في محطة لتوزيع الغاز المسال غربي العاصمة الإيرانية

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الأربعاء بحدوث انفجار في محطة لتوزيع الغاز المسال بمدينة "كرج" غربي العاصمة طهران.

وقالت الهيئة إن الانفجار وقع في منطقة "جسر فرديس" بمدينة كرج، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

بدوره صرح رئيس جهاز الإطفاء في المدينة، وحيد تاجي، بأن "حريقا وقع في مستودع أسطوانات الغاز المسال، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، تم احتواؤه بالكامل واخماده".

وأضاف أن الحريق اندلع في ورشة شحن أسطوانات غاز مسال غير قانونية، والتي يبلغ ارتفاعها 50 مترا، مشيرا أنه تم إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء ألسنة اللهب.

ونفى تاجي وقوع إصابات جراء الحريق، مبينا أن هذه النيران تسببت في حدوث انفجارات لم تسفر عن إصابات هي الأخرى.

وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن فريقا من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة الملابسات.