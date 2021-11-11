"دول الفيتو" بمجلس الأمن تطالب بوقف فوري للتصعيد في مأرب

طالبت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الأربعاء، بالوقف الفوري للتصعيد بمحافظة مأرب (وسط اليمن)، وانخراط كافة الأطراف في حوار لإنهاء الصراع.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن بعثات الدول الخمس (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) المعتمدة لدى اليمن، عقب اجتماع رؤسائها، مع السفير السعودي محمد آل جابر.

وأدان رؤساء البعثات الخمس، هجمات الحوثيين عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة التهدئة، وبدأ إجراء حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة باليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.

ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.