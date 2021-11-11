مستوطنون يعتدون على 4 فلسطينيين بالرصاص الحي جنوبي الضفة

أصيب 4 فلسطينيين، اثنان منهم بالرصاص الحي، إثر اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، على تجمع فلسطيني جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور قوله: "إن المستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على المواطنين في خربة (تجمع صغير) خلّة الضّبع في (بلدة) يطّا، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في اليد وتم نقلهما إلى المستشفى".

وأضاف أن مواطنين آخرين -أحدهما مسن- أصيبا برضوض أيضا.

من جهته قال فؤاد العمور، منسق "لجان الحماية والصمود" إن مستوطنين أطلقوا النار تجاه عشرات الشبان في خلة الضبع"، مضيفا أن المستوطنين حاولوا إقامة خيمة على أراضي فلسطينية تابعة لسكان التجمع المذكور، لكن المواطنون تصدوا لهم وقررت الإدارة المدنية الإسرائيلية التصدي لهم.

وذكر العمور أن المستوطنين عادوا إلى المكان في ساعات الغروب، فتصدى لهم النشطاء مجددا

ووثق مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة، 410 حوادث (اعتداءات) متصلة بالمستوطنين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية العام الجاري وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأفادت مصادر صحفية أنه في 302 من هذه الاعتداءات وقعت أضرار في ممتلكات الفلسطينيين، وفي 108 أخرى سجلت إصابات بين الفلسطينيين.