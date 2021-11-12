الأمم المتحدة تخصص 45 مليون دولار لدعم الجانب الإنساني باليمن

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا)، مساء أمس الخميس، تخصيص 45 مليون دولار، لدعم الجانب الإنساني باليمن.

وقال المكتب عبر حسابه على تويتر: "إن صندوق التمويل الإنساني لليمن (يتبع أوتشا ) خصص مبلغ 45 مليون دولار، لضمان استمرارية خدمات إنسانية حيوية حتى عام 2022".

وأضاف أن "هذا المبلغ يأتي أيضا لضمان ظروف معيشية كريمة للنازحين وغيرهم من الفئات الضعيفة في اليمن. ‎

وتابع "يأتي ذلك وسط نقص في التمويل لتدخلات منقذة للأرواح"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة النزاع بين القوات الحكومية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا في محافظة مأرب (وسط اليمن)، ما أدى إلى حدوث موجة نزوح غير مسبوقة وتفاقم المعاناة الإنسانية للسكان.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.