الجيش المجري يختبر مسيّرة تركية

ذكرت صحيفة محلية، أن الجيش المجري بدأ بإجراء اختبارات على مسيرات "قره يل-سو" التركية.

وقالت صحيفة "ماجيار نيمزت"، إن القوات الجوية المجرية تجري اختبارات على مسيرات "قره يل-سو"، وهي من إنتاج "فيستل الدفاعية"، في قاعدة "بابا" الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لمسؤول في الحكومة "غاسبار ماروث"، أوضح فيها أن الحكومة المجرية تتبع استراتيجية خاصة بالمسيرات منذ 2018، وأنها تقيّم عدة شركات تركية من أجل شراء مسيرات منها.

وأوضحت أن المسيرات المذكورة تتمتع بالقدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، وأنه يجري استخدامها من قبل تركيا والسعودية، لافتة إلى إمكانية شرائها من قبل الجيش المجري، حيث تعتبر أرخص مقارنة مع منافساتها.

وأكدت أن تركيا تعد من الدول الرائدة في تقنيات الطائرات المسيرة، مشيرة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة في ليبيا وسوريا وإقليم قره باغ.