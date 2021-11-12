صحف عبرية: المناورة البحرية "الإسرائيلية-الخليجية" رسالة لإيران

كشف ضابط إسرائيلي -رفض ذكر اسمه- أن المناورة الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها إسرائيل والإمارات والبحرين، هي رسالة مباشرة إلى إيران.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن الضابط، اليوم الجمعة، أن المناورة تأتي رداً على وجود خصمهم الإيراني، في مياه الشرق الأوسط، حسب تعبيره.

وأضاف: "الإيرانيون مستقلون في البحر، ويجب إبعادهم عن البحر الأحمر، حتى لا ينتهكوا حرية الملاحة الإسرائيلية أو ينفذوا إرهابًا بحرياً".

وأردف: "تحاول إيران ترسيخ نفسها ليس فقط على الأرض في المنطقة، ولكن أيضًا في البحر، حيث استخدمت طائرات بدون طيار ومنصات أخرى لتنفيذ هجمات".

وذكر الضابط البحري أن التدريبات جزء من خطة عمل أكبر، لإقامة شراكات ليس فقط مع الأمريكيين، بعد انتقال إسرائيل إلى مسؤولية منطقة القيادة المركزية الأمريكية، ولكن مع دول أخرى وقّعت على اتفاقيات إبراهيم، مشيرا إلى أن هذا التدريب هو الأول الذي يجري بشكل علني بمشاركة البحرين والإمارات.

وتابع وفقا للصحيفة: "التدريبات مع الإماراتيين والبحرينيين، والتي تجري في الجزء الشمالي من البحر الأحمر وخليج العقبة، ستزيد من المدى التشغيلي للبحرية، وستكون إسرائيل قادرة على الحفاظ على حريتها بالعمل في البحر، وأيضًا الاستجابة للأحداث عند الحاجة.

وفي سياق متصل نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي عن الضابط نفسه قوله: "هذا الوجود الإيراني هو أمر نحتاج إلى صده قدر الإمكان، بعيدا عن دولة إسرائيل، عن البحر الأحمر، عن المناطق التي تضر في حريتنا بالإبحار، من أجل القيام بذلك، نحتاج إلى جعل شراكتنا أقوى".

وأضاف الضابط الإسرائيلي: "الهدف هنا هو توسيع نطاق العمليات البحرية- لصالح دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي- لتوسيع قدرتنا على اكتشاف التهديدات، وتوسيع نطاق إبحارنا، ومنع الإرهاب البحري وأيضًا للرد عندما يجب علينا القيام بذلك، عند الحاجة، ضد ما يفعله الإيرانيون".

وتابع: "على عكس الكثير من جهودها في المنطقة، والتي يتم إجراؤها من خلال وكلاء، فإن إيران أكثر استقلالية في البحر، وتجري عمليات بقواتها الخاصة".

ولفت الضابط الإسرائيلي إلى أن التدريبات لن تشمل أشياء مثل إطلاق الصواريخ، ولن تشارك فيها معدات متطورة مثل الغواصات، وتهدف أيضاً إلى السماح للمشاركين بالتعرف على بعضهم البعض.

وأضاف: "من المريح العمل معًا في البحر، أنت بعيد عن عين المشاهدة، ولا يمكن تصويرك من الشاطئ، والناس لا يعرفون دائماً إنه يحدث في منطقة رمادية، أعتقد أنه سيفتح لنا المزيد من الأبواب، ربما ببطء، وربما بسرعة".

وكانت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، قد قالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إن تدريبات الأسطول الخامس للقيادة المركزية الأمريكية متعددة الأطراف بمشاركة إسرائيل والإمارات والبحرين، بدأت الأربعاء، وتستمر 5 أيام".

وذكرت أن التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة، والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين.

ويأتي هذ التمرين، بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن مساحة منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي، تبلغ 2.5 مليون ميل مربع وتشمل الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، وثلاث نقاط اختناق حرجة في مضيق هرمز، وقناة السويس ومضيق باب المندب.

وقالت: "مع إضافة إسرائيل، أصبحت المنطقة الآن تضم 21 دولة".