محكمة عسكرية بميانمار تحكم على صحفي أمريكي بالسجن 11 عاما

أعلنت صحيفة "فرونتير ميانمار"، اليوم الجمعة، أن محكمة عسكرية في ميانمار، قضت على الصحفي الأمريكي "داني فينستر"، بالسج 11 عاما بعد إدانته بعدة تهم.

وقالت الصحيفة عبر تغريدة لها على موقع تويتر، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار إدانة مدير تحريرها بثلاث تهم، وفرض عقوبات بالسجن ضده تصل إلى 11 عام".

وأوضحت في تغريدة أخرى "أن الاتهامات استندت إلى مزاعم أنه كان يعمل لصالح صحيفة "ميانمار الآن" في أعقاب انقلاب فبراير، علماً أن فينستر مستقيل من تلك الصحيفة منذ يوليو/تموز 2020 أي قبل حدوث الانقلاب".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن محامي الصحفي الأمريكي ثان زاو أونغ قوله: "إن فينستر (مدير تحرير المجلة الالكترونية فرونتير ميانمار)، أُدين بثلاث تهم رئيسية هي الاتصال بمنظمات غير قانونية، انتهاك قانون الهجرة، والتحريض على نشر معلومات كاذبة.

وأضاف زاو أونغ أن موكله يواجه تهمتين إضافيتين في محكمة مختلفة بتهمة انتهاك قانون مكافحة الإرهاب، وقانون الخيانة والفتنة، دون ذكر تفاصيل عن المحكمة الأخرى.

ولفت المحامي أن "إحدى التهم الجديدة تندرج تحت بند من قانون مكافحة الإرهاب يعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن المؤبد.

فيما يعاقب قانون العقوبات بالخيانة أو الفتنة على التهمة الأخرى المنسوبة لـ "فينستر" بالسجن لمدة تتراوح بين 7 إلى 20 عاماً، بحسب المحامي.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، احتُجز فينستر في مطار يانغون الدولي عندما كان على وشك الصعود على متن رحلة متوجهة إلى منطقة "ديترويت" بالولايات المتحدة لرؤية أسرته.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.