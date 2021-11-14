15 طاقم إطفاء و6 مروحيات يحاولون السيطرة على حريق شمالي إسرائيل

أخلت السلطات الإسرائيلية، صباح الأحد، 100 منزل في مدينة ترشيحا شمالي البلاد، على خلفية حريق غابات نشب في منطقة قريبة، ما استدعى تدخل 15 فريق إطفاء و6 مروحيات في محاولة للسيطرة على الحريق، حسب إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن حريقا نشب في غابات "أسيندا"، وامتد إلى المدينة المختلطة (يسكنها عرب ويهود)، وتم استدعاء قوات إطفاء إضافية من خارج المنطقة الشمالية.

واشتعلت النيران في سيارة متوقفة وتضررت العديد من المحال التجارية في ترشيحا، ودعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين المقيمين قرب تفشي النيران إلى إخلاء منازلهم بشكل عاجل، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ في بيان إن "هناك قلق على حياة البشر".

والسبت، شهدت إسرائيل عشرات الحرائق (نحو 200 حريق) في مناطق حرشية مفتوحة وسط أجواء حارة وجافة ورياح شرقية قوية، بما في ذلك موشاف زيتان (قرية زراعية) المتاخمة لمطار بن غوريون الدولي (وسط).

وفي أغسطس/آب الماضي، شهدت إسرائيل موجة من حرائق الغابات أتت على 25 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) من الغابات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

إلا أن الحرائق الأكثر تدميرا في إسرائيل اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وكذلك حريق الكرمل في حيفا (شمال) الذي أودى بحياة 44 شخصا في ديسمبر 2010، وحرائق شهدتها مناطق مختلفة بإسرائيل في نوفمبر عام 2016 تركت الآلاف بلا مأوى، وفق ذات المصدر.