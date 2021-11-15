الخارجية الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على روسيا وبيلاروسيا

حمّل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كل من روسيا وبيلاروسيا مسؤولية أزمة اللاجئين على الحدود بين بولندا والأخيرة.

جاء ذلك في بيان نشره متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس، الإثنين، حول الاتصال الهاتفي بين بلينكن ونظيره البولندي زبيغنيو راو.

وبحسب البيان، أوضح بلينكن أن الولايات المتحدة حملت علانية مسؤولية أزمة اللاجئين على الحدود البولندية البيلاروسية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وروسيا.

وأضاف: "في الوقت الذي تهدد فيه تصرفات نظام لوكاشينكو الأمن في المنطقة وتغذي التفرقة، تقوم أيضا بصرف الانتباه عن خطوات روسيا على الحدود الأوكرانية".

وحذر بلينكن من زيادة العقوبات الغربية على بيلاروسيا وروسيا، بسبب استخدام مينسك للاجئين لمصالح خاصة.

وبحسب وكالة الأنباء البولندية، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، يوم الإثنين الماضي، حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين..

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة