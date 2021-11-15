سياسيون قبارصة أتراك: تأسيس الجمهورية منحنا وضع الدولة

تحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ38 لتأسيسها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1983.

وقال رئيس وزراء قبرص التركية الأسبق "حقي ألتون" إن جمهوريتهم ولدت بدافع الضرورة، وأن تأسيسها منح القبارصة الأتراك وضع الدولة، محملا الجانب الرومي مسؤولية تقسيم الجزيرة، وعدم الجنوح للتفاهم من أجل بقاء قبرص دولة موحدة.

وذكر ألتون أنه منذ عام 1968، عندما بدأت مفاوضات قبرص حتى إنشاء الجمهورية عام 1983، وصل الرئيس المؤسس زعيم القبارصة الأتراك "رؤوف دنكطاش" إلى نقطة المصالحة عدة مرات، ولكن لم يكن لدى الجانب الرومي مثل هذه النية.

وأردف أن نموذج الدولة الاتحادية لم يعد صيغة ترضي الجانب الرومي، ولا تعطي الحق بالمساواة للقبارصة الأتراك، لهذا السبب، كان لا بد من تثبيت إعلان الاستقلال بوضوح وترسيخ الوضع القانوني للجمهورية التركية في قبرص.

وتابع: "في 15 نوفمبر 1983، أعلن برلمان شمال قبرص، وكنت عضوًا فيه، بالإجماع قيام جمهورية شمال قبرص التركية، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية وجود القبارصة الأتراك ومصالحهم".

ولفت ألتون إلى صحة "سياسة الدولتين على أساس المساواة في السيادة" المطروحة اليوم، مشيراً أن المجتمع التركي في الجزيرة وقف كالجسد الواحد منذ 21 ديسمبر/ كانون الأول 1963، ضد المذابح التي تعرض لها من الجانب الرومي، الذي أعطى لنفسه حق الهيمنة على الجزيرة، وإلغاء وجود الأتراك.

وأضاف: "سياسة حل الدولتين المطبقة اليوم صحيحة للغاية، ومن الضروري شرح هذا للعالم بأسره، بأكبر قدر من المعرفة السياسية العلمية والبراعة، ودفع المجتمع الدولي للقبول بهذا الوضع".

وأكد ألتون أن المراحل التي أدت بالنتيجة لإعلان جمهورية شمال قبرص التركية، جرى قيادتها ببراعة من الرئيس المؤسس وزعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش.

وأوضح: "لم يكن لدى دنكطاش بديلا آخرا لإعلان جمهورية شمال قبرص التركية، بالطبع، كان يجب أن نسير في هذا الطريق الذي قاده بحنكة وثبات، واضعًا أسس جمهوريتنا الغراء عبر خطاب مؤثر ألقاه في البرلمان يوم إعلان الجمهورية، وقال: "يجب أن تعيش جمهوريتنا إلى الأبد، لم يعد هناك عودة للوراء، لأن الحفاظ على الجمهورية يحقق لنا وضعًا كريمًا يليق بنا وبالأجيال القادمة".

كما أشار ألتون إلى أن شرق البحر المتوسط بدأ يكتسب أهمية استراتيجية خاصة، لا سيما في السنوات الماضية، وأن تركيا شريك لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك، وجمهورية شمال قبرص التركية من حيث مصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط.

بدوره، قال أردينج كورجاغ، الذي شغل منصب مدير العلاقات العامة في مكتب دنكطاش ووزير النقل وعمدة قضاء غيرنه (شمال غرب)، إن "تأسيس الجمهورية مر بمراحل شهدت الكثير من الدموع وسفك الدماء والمعاناة".

وذكر كورجاغ، أن جمهورية شمال قبرص التركية المستقلة تم تأسيسها بإجماع القبارصة الأتراك وجرى إعلان ذلك أمام العالم.

واستطرد: "تأسيس الجمهورية كان ضرورة حتمية لحماية المجتمع التركي في الجزيرة، فخلال المفاوضات، كان الروم يجلسون على رأس الطاولة كممثلين للحكومة، فيما كنا نجلس كممثلين عن مجتمع في الجزيرة، إن إعلان الجمهورية حقق التوازن الصحيح بين المجتمعين في الجزيرة".

وأضاف الوزير السابق: "رغم عدم الاعتراف بنا اليوم، إلا أن دولتنا موجودة على أرض الواقع في شمال قبرص، إن قبول جمهورية شمال قبرص دولة ذات سيادة، أمر لا مفر منه بالنسبة للمجتمع الدولي".

** قيام الدولة لم يكن ممكنًا دون دعم تركيا

الصحفي والكاتب القبرصي التركي أقاي جمال، الذي عايش مراحل تأسيس الجمهورية، قال إن "تأسيس وقيام هذه الدولة لم يكن ممكنًا بدون دعم تركيا".

وأضاف: "إنشاء الجمهورية جاء نتيجة لبعض التراكمات، لقد تفجرت الأوضاع بعد تبني قبرص الرومية (الشطر الجنوبي) لخطة أكريتاس ووضعها موضع التنفيذ في 21 ديسمبر/كانون الأول 1963، والتي استهدفت القضاء على القبارصة الأتراك في الجزيرة وضم المنطقة إلى اليونان، بطريقة مشابهة لما جرى تمامًا في جزيرة كريت".

وأوضح جمال أن القبارصة الأتراك عانوا كثيرًا خاصة في الفترة بين 1963- 1974، وقاوموا الهجمات التي شنها القبارصة الروم عليهم وعلى ممتلكاتهم، مشيراً أن جلوس القبارصة الروم إلى طاولة المفاوضات خلال تلك الفترة، لم يكن إلا من باب التكتيك والمناورة.

ولفت إلى أن الرئيس دنكطاش أدرك عدم جدية الجانب الرومي في الاستجابة لمطالب أبناء المجتمع التركي في الجزيرة، لذلك كان إعلان قيام الجمهورية ضرورياً وحتمياً، مشدداً أن القبارصة الأتراك فخورون بدولتهم وعلمهم والدعم التركي لهم.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وتأسست دولة قبرص التركية الاتحادية في 1976 عقب "عملية السلام" العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في الجزيرة عام 1974.

وفي 15 نوفمبر 1983، تأسست جمهورية شمال قبرص التركية، بعد قرار أقره برلمان قبرص التركية الاتحادية بالإجماع بناء على مبدأ حق تقرير المصير، ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام للمنظمة الأممية الأسبق كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004.