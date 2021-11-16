أذربيجان: التوتر لايزال قائما على الحدود مع أرمينيا

أعلنت أذربيجان استمرار التوتر على الحدود مع أرمينيا وأكدت أن الوضع تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية العقيد أنار أيوازلي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء.

ولفت أيوازلي إلى قيام الجيش الأرميني باستفزازات على الخط الحدودي منذ فترة، على محور "لاتشين" و"كلبجر"، وأنها تكثفت اليوم وباتت على نطاق أوسع.

وأوضح أن القوات الأرمينية أطلقت عملية مباغتة ظهر اليوم للسيطرة على بعض التلال الصغيرة على الشريط الحدودي، وهاجمت مواقع الجيش الأذربيجاني باستخدام قذائف المدفعية والهاون.

وأشار إلى أن الهجمات أسفرت عن إصابة جنديين أذربيجانيين، لا توجد خطورة على حياتهما.

ولفت إلى أن الجيش الأذربيجاني أطلق على الفور عملية مضادة وكبد القوات الأرمينية خسائر في الجنود والعتاد.

وأوضح أنه تم تدمير منظومة مضادة للدبابات ومدفع هاون عائدة للجيش الأرميني، فضلا عن أسر عدد من الجنود، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

وشدد على إفشال الجيش الأذربيجاني ،الهجوم الواسع الذي قامت به القوات الأرمينية بهدف احراز مكاسب آنية.

ولفت إلى استمرار التوتر على الحدود وأن الوضع تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن 4 جنود أرمينيين أصيبوا في الاشتباكات.

وكان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020، عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.