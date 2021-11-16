أرمينيا تقصف مواقع عسكرية أذربيجانية بقذائف الهاون

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن مواقع عسكرية تابعة لها في منطقة "لاتشين" الحدودية تعرضت لقصف أرميني بقذائف الهاون والمدفعية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، مؤكدة أنها ردت على القصف بتدمير مضاد للدبابات ومدفعية هاون، واصفة الوضع على الحدود بأنه متوتر للغاية، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجانبين.

ووفق البيان فإن الجيش الأرميني شن عملية عسكرية في تمام 11.00 (بالتوقيت المحلي لباكو)، على خط محافظتي لاتشين وكلبجار، بهدف السيطرة على عدة مناطق مرتفعة.

وأُصيب جنديين أذربيجانيين بجروح إثر الهجوم الأرميني، ورد الجيش الأذربيجاني بعملية أسر خلالها عدة جنود أرمينيين بعد تجريدهم من أسلحتهم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أرضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة بالسكان.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.