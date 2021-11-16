الأمم المتحدة: نطالب بالإفراج عن 47 صحفي محتجزين بميانمار

رحبت الأمم المتحدة بإطلاق صراح الصحفي الأمريكي المعتقل لدى سلطات ميانمار "داني فينستر"، بعد أيام من الحكم عليه بالسجن 11 عاماً، مجددة طالبها بإطلاق سراح 47 صحفيا اعتقلوا منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق"، الإثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال حق: "نحن نرحب بتقارير إطلاق ميانمار سراح فينستر، ونعتبر ذلك خطوة إيجابية، ونكرر مطالبتنا بإطلاق سراح 47 من الصحفيين الآخرين، بما في ذلك 7 صحفيات ما زلن رهن الاعتقال".

ويوم الجمعة الماضي، قضت محكمة عسكرية في ميانمار، بالحكم على فينستر، مدير تحرير المجلة الإلكترونية "فرونتير ميانمار"، بالسجن 11 عاما متهمة إياه بنشر أخبار كاذبة، والاتصال بمنظمات غير قانونية، وانتهاك لوائح التأشيرات.

ووفقا للأمم المتحدة، احتجز جيش ميانمار ما لا يقل عن 126 صحفيا ومسؤولا إعلاميا وناشرا منذ فبراير/شباط الماضي، ولا يزال هناك 47 رهن الاحتجاز، بينهم 20 اتهموا بارتكاب جرائم.