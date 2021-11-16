للمرة الثالثة.. نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي بتهم الفساد

يحاكم اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، بتهم الفساد والرشوة والاحتيال، إضافة إلى إساءة الأمانة، واستغلال السلطة لأمور شخصية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يمثل فيها "نتنياهو" أمام القضاء خلال عام ونصف، ورافقه إلى المحكمة ابنه أفنير، وأعضاء من حزبه "الليكود" اليميني المعارض، كما تظاهر عدد قليل من مناصريه أمام مبنى المحكمة في شارع صلاح الدين الشهير بالقدس الشرقية.

وبدأ فريق الدفاع عن نتنياهو بطلب رفض الاستماع إلى شهادة نير حيفتس (مستشار إعلامي سابق لعائلة نتنياهو)، لكن المحكمة رفضت طلبهم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المحكمة وافقت على تأجيل الاستماع لشهادة "حيفتس" إلى الاثنين المقبل، بعد تقديم شاهدة جديدة معلومات اعتبر طاقم الدفاع عن نتنياهو أنها تستدعي الدراسة.

وأضافت الهيئة: "قالت النيابة العامة إنها حصلت على معلومات جديدة من هداس كلاين، مساعدة سابقة لنتنياهو، أشارت إلى أن سارة، زوجة نتنياهو، طلبت من رجال أعمال جواهر ثمينة"، لكن المتحدث بلسان نتنياهو رفض هذه الادعاءات.

وكان من المتوقع أن يقدم "حيفتس" شهادته في القضية المعروفة إعلاميا "الملف 4000"، حول قيام رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، بإصدار أوامر إلى موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه، بمنح تغطية إيجابيه لنتنياهو وعائلته، مقابل قيام نتنياهو بالدفع بلوائح تعود بالفائدة على إلوفيتش.

وخلال الأشهر الماضية شهد عدد من المحررين بموقع واللا ضد نتنياهو وأفراد عائلته، بأنهم كانوا يتدخلون بالتغطية المتعلقة بأخبارهم الخاصة، وأخبار المعارضين لهم أيضا.

وبدأت الشرطة التحقيق مع نتنياهو في ديسمبر/كانون الأول 2016 للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، ومن ثم أوصت آنذاك بتوجيه الاتهامات ضده، الأمر الذي أثار جدل في إسرائيل، على اعتبار أنها أول مرة يتم فيها التحقيق مع رئيس وزراء خلال فترة ولايته.

وفي مايو/أيار 2020 عقدت أول جلسات محاكمة نتنياهو، ثم المحاكمة الثانية في يوليو تموز من نفس العام، أعقبتها الثالثة في إبريل/نيسان 2021، وجلسة رابعة في يونيو/حزيران الماضي، وخامسة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل الجلسة السادسة اليوم.

وتنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في لائحة الاتهام، وقد تقوده للسجن حال إدانته.