واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا "على الفور"

دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على الفور وسط تخوفها من امتداد الحرب بين القوات الحكومية وقوات جبهة تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه ينبغي على الأمريكيين ترك إثيوبيا على الفور وألا يعرضوا أنفسهم لخطر المحاصرة في حال امتداد الحرب للعاصمة.

وأضاف أنه ينبغي على حاملي جوازات السفر الأمريكية ألا يتوقعوا جسرًا جويًا على غرار كابول إذا وصل القتال إلى أديس أبابا، بحسب تصريح أدلى به لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأردف أن "هذا لن يحدث، وعملية الانسحاب وإجلاء المواطنين من أفغانستان كانت وضعا فريدا واستثنائيا".

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية: "هناك رحلات تغادر يوميًا بسعة مريحة، والتمويل متاح من خلال سفارة الولايات المتحدة للأمريكيين الذين لا يستطيعون شراء التذاكر ".

واستدرك قائلا: "هناك احتمال أن يصل الصراع إلى أديس أبابا وحينها لن تتمكن الشركات التجارية من تسيير رحلات" لافتا إلى وجود "عدد كبير من حاملي جوازات السفر الأمريكية في العاصمة الإثيوبية، ومعظمهم من حاملي الجنسية المزدوجة".