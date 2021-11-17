أذربيجان: مقتل 7 جنود وإصابة 10 آخرين في اشتباكات مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 من جنودها وإصابة 10 آخرين، إثر اشتباكات مع القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الهجوم الاستفزازي الذي شنته أرمينيا، فشل في تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن المنطقة يسودها الهدوء منذ مساء أمس.

وأعلنت أذربيجان، الثلاثاء، عن تعرض مواقع عسكرية حدودية لقصف مدفعي أرميني، لكنها ردت على ذلك بتدمير مضاد للدبابات ومدفعية هاون، إضافة إلى أسر عدة جنود بعد تجريدهم من أسلحتهم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أرضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة بالسكان.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.