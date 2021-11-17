الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بالإفراج الفوري عن موظفيها المعتقلين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إثيوبيا بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها في أديس ابابا.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، حيث أفاد بأن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم تقدم إثيوبيا أي معلومة محددة بشأن أسباب القبض عليهم، مشدداً على أن موظفي الأمم المتحدة يقومون بعمل حاسم ونزيه في أديس ابابا.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن اعتقال 10 من موظفيها في إثيوبيا، بعد إطلاق سراح 34 من سائقي الشاحنات كانوا قد اعتقلوا الأسبوع الماضي.

ودعا البيان إلى احترام امتيازات وحصانات الموظفين الأمميين الدوليين والإثيوبيين، وكذلك حمايتهم هم وكل العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير الخاصة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات الإثيوبية.

ودعا غوتيريش السلطات إلى التحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة عرقية معينة وإظهار التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون، مضيفاً إلى أن الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وذلك بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة الجيش.

وبعد عدة أيام، تحديدا في 28 نوفمبر، أعلنت إثيوبيا انتهاء عملية "إنفاذ القانون" بالسيطرة على كامل الإقليم، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية في المنطقة، وقتل آلاف المدنيين.

وتسبب ذلك الصراع بتشريد مئات الآلاف من المدنيين وفرار أكثر من 60 ألفا إلى السودان، وقالت الخرطوم أن أعداد الهاربين من الصراع في إثيوبيا وصل إلى 71 ألفا و488 شخصا.