بولندا: بيلاروسيا نقلت عددا من المهاجرين من المنطقة الحدودية

صرح نائب وزير الداخلية البولندي "ماسيج واسيك"، اليوم الأربعاء، أن المسؤولين البيلاروس قاموا بنقل المهاجرين الذين أمضوا أياما في مخيم مؤقت على الجانب البيلاروسي من الحدود الشرقية لبلاده، إلى جهة غير معلومة.

وقال: "لقد تلقيت معلومات تفيد بأن لوكاشينكو وفر أول حافلات استقلها المهاجرون وغادروا، كما أن موقع المخيم القريب من كوزنيكا يخلو ببطء، حيث أنه يضم أعداد قليلة من المهاجرين".

وأضاف أن الوضع هادئ اليوم رغم تسجيل بولندا 161 محاولة لعبور حدودها بشكل غير قانوني.

ويوم أمس تصاعدت وتيرة الأزمة، حيث اعتدت السلطات البولندية على المهاجرين عن طريق إلقاء الغاز المسيل للدموع، ورشهم بخراطيم المياه، كما قامت بإبعاد الصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان عن الحدود على طول منطقة يبلغ عمقها 3 كيلو مترا.

ويتهم الاتحاد الأوروبي، رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، حاول 7935 شخصًا دخول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده مع بيلاروسيا حتى الآن هذا العام.