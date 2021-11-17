هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن طلبت من تل أبيب التدخل لحل أزمة السودان

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، طلبت من إسرائيل التدخل في أزمة السودان من أجل العودة للمرحلة الانتقالية بقيادة مدنية.

وأوضحت الهيئة أن المسؤولة الأمريكية كانت قد التقت مع وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني غانتس"، مساء أمس الثلاثاء، وبحثا معاً الأزمة السودانية.

ودعت "غرينفيلدا" إسرائيل للتدخل في الأزمة، وهذا هو الطلب الأمريكي الثاني بعد أن نقل وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" رسالة مماثلة في محادثاته مع مسؤولين إسرائيليين، وفقا للهيئة.

من جانبها قالت متحدثة بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة "أوليفيا دالتون"، إن غانتس وغرينفيلد تطرقا إلى أهمية عودة السودان إلى مرحلة انتقالية بقيادة مدنية، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك اتصالات بين تل أبين وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي سياق اللقاء الإسرائيلي الأمريكي، أشارت دالتون إلى أن السفيرة "غرينفيلد" شددت على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وأنها ستبذل جهودا لكبح عدوان إيران الإقليمي -حسب تعبيرها- وتجديد نظام القبة الحديدة للدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وأضافت: "ناقشت غرينفيلد وغانتس أيضا توسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم (مع الدول العربية)، وكذلك تخفيف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض احتمال تبلور حل الدولتين، على غرار النشاط الاستيطاني وإخلاء السكان من منازلهم.