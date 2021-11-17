يديعوت أحرونوت: إسرائيل تشترط ربط المساعدات للبنان بفرض قيود على حزب الله

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن مسؤولين إسرائيليين طلبوا من مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد"، اشتراط منح المساعدات الأمريكية للبنان بعدة بنود تتعلق بفرض فيود على حزب الله، وذلك في إطار المباحثات التي تجريها السفيرة معهم.

وذكرت الصحيفة أن من بين الشروط التي يطالب بها المسؤولون الإسرائيليون (لم تسمهم)، إبعاد عناصر حزب الله من على الحدود مع إسرائيل، وأن يتعهد الجيش اللبناني بالعمل على تصعيب إنتاج التنظيم للصواريخ الدقيقة، ومنع تهريب السلاح له من خارج لبنان.

وقالت: "بعد ورود أنباء عن ترك جنود للجيش اللبناني، تخشى إسرائيل من أن الأسلحة الأمريكية التي سيتم تزويده بها سوف تتسرب إلى حزب الله وتستخدم ضد الجيش الإسرائيلي".

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا بتدخل "غرينفيلد" في تكثيف جهود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لمراقبة الأراضي في جنوب لبنان التي يسيطر عليها حزب الله.

كما أبلغوا السفيرة الأمريكية بأن الاستقرار في لبنان مصلحة إسرائيلية واضحة، وأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين فرصة لتعزيز الاقتصاد اللبناني وزيادة الاستقرار الإقليمي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انطلقت مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أممية وأمريكية، حيث عقدت 5 جولات محادثات، كان اخرها في 4 مايو/أيار الماضي.

وقدم الوفد اللبناني خلال إحدى جلسات المفاوضات، خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومتراً إضافيا لبلادهم، وهو ما رفضته تل أبيب، ومازالت المحادثات معلقة حتى الآن.