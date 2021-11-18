إسرائيل تشكر أردوغان بعد الإفراج عن مواطنيها

شكرت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، بعد الإفراج عن اثنين من مواطنيها، كانوا قد اعتقلوا قبل أسبوع.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان مشترك مع وزارة الخارجية "نشكر الرئيس التركي وحكومته على التعاون في قضية الإفراج عن الزوجين أوكنين".

ووصل الزوجين موردي ونتالي أوكنين، إلى منزلهما وسط إسرائيل اليوم، بعد إفراج السلطات التركية عنهما.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمرت محكمة تركية بالقبض على الزوجين، بتهم تتعلق بالتجسس، إثر التقاطهما صوراً لمقر إقامة أردوغان في إسطنبول.