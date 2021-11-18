العراق يرسل طائرة طوارئ لنقل رعاياه العالقين في بيلاروسيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، أنها أرسلت طائرة مدنية صباح اليوم الخميس، لإجلاء رعاياها العالقين على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت الشركة في بيانها، إن إحدى طائراتها توجهت في رحلة طارئة من مطار بغداد الدولي، إلى مطار مينسك في بيلاروسيا لإجلاء العراقيين من هناك، مضيفة أنه تم ذلك بعد حصولها على الموافقات الرسمية من قبل السلطات العراقية والبيلاروسية.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية "أحمد الصحاف" في بيان، إن 430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون اليوم، ومازالت فرق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.

وهذه هي الرحلة الجوية الأولى من نوعها منذ أغسطس/آب الماضي، حيث أجلت الحكومة العراقية نقل مواطنيها العالقين على حدود بيلاروسيا وليتوانيا شرقي أوروبا.

ومنذ أسابيع منعت الحكومة الليتوانية مئات العراقيين القادمين من بيلاروسيا من الدخول إلى أراضيها، كما وصفتهم بأنهم مهاجرين غير شرعيين، ما أدى إلى بقائهم بين حدود البلدين في ظروف معيشية صعبة.

وبحسب وكالة الأنباء البولندية، فإنه يوجد حاليا خوالي 4000 طالب لجوء على الحدود مع بيلاروسيا، حاولوا الدخول إلى بولندا خلال الأسبوع الماضي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.