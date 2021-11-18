القوات الأرمينية تقصف مواقع أذربيجانية بمدينة توفوز الحدودية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الخميس، أن القوات الأرمينية جددت إطلاق النار على مواقع أذربيجانية بمدينة توفوز الحدودية بين البلدين.

وأوضحت الوزارة في البيان الصادر عنها، أن عملية إطلاق النار جرت بين الساعة 17:45 و 22:52، مساء أمس الأربعاء، مضيفة أنها ردت بالمثل على مصدر النيران.

وأعلنت أذربيجان، الثلاثاء، عن تعرض مواقع عسكرية حدودية لقصف مدفعي أرميني، لكنها ردت على ذلك بتدمير مضاد للدبابات ومدفعية هاون، إضافة إلى أسر عدة جنود بعد تجريدهم من أسلحتهم

ويوم أمس أعلنت وزارة الدفاع، استشهاد 7 من جنودها وإصابة 10 آخرين، إثر اشتباكات مع القوات الأرمينية على الحدود بين البلدين.