مجلس الأمن يدرج قيادات حوثية على لائحة العقوبات الأممية

أدرج مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، ثلاثة قادة عسكريين بارزين في جماعة الحوثي على لائحة العقوبات الأممية، بتهم تتعلق بتهديد الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وذلك في محاولة للضغط على الحوثيين.

والقادة هم صالح مسفر الشاعر، محمد عبد الكريم الغماري، ويوسف المداني.

ويتمتع هؤلاء القادة بنفوذ واسع داخل التشكيلات العسكرية للحوثيين، وذاع صيتهم في المعركة التي تخوضها الجماعة ضد القوات الحكومية في جبهات عدة بالبلاد.

ردود أفعال تجاه قرار مجلس الأمن

من جانبها رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن، وقالت: "إن القرار يكشف غيض من فيض جرائم المليشيات الإرهابية المسلحة التي ترفض نداءات السلام وتنتهك كافة القوانين والأعراف في سبيل وهم السيطرة على اليمن بالعنف والإرهاب".

ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان بالقرار، وعبرت عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج بوضع حد لأعمال مليشيا الحوثي وداعميها (في إشارة إلى إيران).

بينما رفضت وزارة حقوق الإنسان بحكومة الحوثيين (غير معترف بها) هذا القرار متهمة إياه بمحاولات لإدانة الشعب اليمني وقيادته الذين يدافعون عنهم وعن سيادة أرضهم.

لكن السؤال ما هو الدور الذي يلعبه القادة الثلاثة في الحرب الأهلية التي تشهدها اليمن منذ سبع سنوات؟

"صالح مسفر الشاعر"

تعود أصوله إلى مديرية رزاح التابعة لمحافظة صعدة (شمال)، والتي تعد معقل زعيم الحوثيين "عبد الملك بدر الدين الحوثي"، وحسب مصادر صحفية مطلعة، ارتبط الشاعر بعلاقات وثيقة مع جماعة الحوثي إبان المعارك التي خاضتها الجماعة مع قوات الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح (بين عامي 2004 و2008)، حيث كان أحد تجار السلاح الذين زودوها بالعتاد.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2014، عقب سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، عُين الشاعر مديراً لإدارة المشتريات بوزارة الدفاع الخاضعة لها، وفي سبتمبر عام 2018 أُعيد تعينه رئيساً لهيئة الدعم اللوجيستي بالوزارة ذاتها، كما أُسند إليه منصب الحارس القضائي على أموال وممتلكات المناهضين للجماعة.

وفي فبراير/شباط 2020، اتهم فريق الخبراء التابعين للأمم المتحدة باليمن، الشاعر بقيادة شبكة ضالعة بمصادرة أموال وممتلكات شخصيات معارضة لجماعة الحوثي، من بينها شركات مملوكة لقيادات بحزبي المؤتمر الشعبي العام (ليبرالي)، والتجمع اليمني للإصلاح (إسلامي).

"محمد عبد الكريم الغماري"

ينحدر الغماري من عزلة ضاعن بمحافظة حجة (غرب اليمن)، ويعد من أبرز الوجوه الشابة داخل جماعة الحوثي، حيث يبلغ من العمر 49 عاماً.

ووفق مصادر صحفية، شارك الغماري بالقتال مع الحوثيين خلال الحروب التي خاضتها مع قوات صالح، وساهم في تشكيل كتائب مسلحة بمحافظة صعدة معقل الجماعة.

وفي منتصف سبتمبر 2016 عينته الجماعة "رئيسا لهيئة الأركان" في وزارة الدفاع الخاضعة لها بالعاصمة صنعاء.

وفي مايو/ أيار الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الغماري بتهم أبرزها الإشراف على العمليات الهجومية للجماعة في مناطق عدة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان حينها، إن الغماري مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات على البنية التحتية التي أضرت بالمدنيين، ويشرف على هجوم في مأرب (وسط البلاد) مما ضاعف المعاناة الإنسانية.

كما اتهمه البيان بشراء ونشر أسلحة مختلفة بما فيها العبوات الناسفة والذخيرة والطائرات دون طيار، والإشراف على الهجمات الصاروخية ضد أهداف سعودية.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين 2017، رصدت السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم الحكومة "10ملايين دولار" لمن يدلي بمعلومات تساهم في اعتقال رئيس الأركان الحوثي محمد الغماري.

"يوسف المداني"

ولد المداني عام 1977 بمديرة مستبأ بمحافظة حجة، وفي أواخر تسعينات القرن الماضي إلى محافظة صعدة، للدراسة وتلقي العلوم الشرعية في إحدى المدارس التابعة للمذهب الزيدي المنتشر بالمحافظة.

وانخرط المداني مبكرا في القتال بجانب مؤسس جماعة الحوثي "حسين الحوثي" عقب اندلاع أول نزاع مع القوات الحكومية عام 2004.

ووفق وسائل إعلام موالية للحكومة، ففي يوليو/ تموز 2014 ساهم المداني بشكل فاعل في إسقاط محافظة عمران البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والاستيلاء على مقر اللواء 310 مدرع، وقتل قائده "حميد القشيبي".

وفي أواخر أبريل/ نيسان 2017 عُين المداني قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة للحوثيين (تضم محافظات حجة والحديدة والمحويت وريمة).

وفي 20 مايو الماضي نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بياناً، أعلن فيه إدراج المداني على قائمتها السوداء للأشخاص الذين يشكلون خطرا بارتكاب أعمالا إرهابية تهدد أمن مواطني الولايات المتحدة وأمنها القومي.

كما يعد الميداني أحد أبرز المطلوبين للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، إذ رصد في 5 نوفمبر 2017 "20 مليون دولار"، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.