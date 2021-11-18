مجموعة السبع تطالب بيلاروسيا بوضع حد فوري لأزمة المهاجرين

أصدرت مجموعة الدول السبع، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً طالبت فيه بيلاروسيا، بوضع حد فوري لأزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا.

وندد البيان المشترك لوزراء خارجية المجموعة، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوربي "جوزيب بوريل"، بما وصفه بتنسيق النظام البيلاروسي للهجرة غير النظامية عبر حدوده مع بولندا والذي يعرض حياة الناس للخطر.

وقال البيان الذي نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية: "ندعو النظام البيلاروسي إلى الوقف الفوري لحملته العدوانية والاستغلالية لتنسيق الهجرة غير النظامية عبر حدوده مع بولندا، لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة".

وأردف: "يجب إتاحة الوصول الفوري للمنظمات الدولية، دون عوائق، لتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين".

كما أعرب البيان عن تضامن الدول مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، معتبراً أن إجراءات النظام البيلاروسي محاولة لصرف الانتباه عن تجاهله المستمر للقانون الدولي والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق شعبه.

من جهة أخرى أشاد الوزراء بالإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوربي، والذي يعمل بشكل وثيق مع بلدان منشأ المهاجرين وبلدان العبور لوضع حد لأعمال نظام بيلاروسيا.

وشددت المجموعة أنها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوربي لمحاسبة المسؤولين، ودعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيلاروسيا.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع البولندية اعتقال نحو مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا، ليل أمس الأربعاء، متهمة الأخيرة بأنها أرغمت المهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتشتيت انتباههم.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، حاول 7935 شخصا دخول الاتحاد الأوروبي عبر حدوده مع بيلاروسيا حتى الآن خلال العام الجاري

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حاول العديد من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا عبر بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4000 طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من دول التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.