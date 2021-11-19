إيران تدين قرار إدراج واشنطن 6 شخصيات وشركة إيرانية على قائمة العقوبات

أدانت إيران إدراج الولايات المتحدة 6 شخصيات وشركة إيرانية على قائمة العقوبات، بزعم محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زاده"، اليوم الجمعة، رفض فيه ادعاءات محاولتهم التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال خطيب زاده: "إن العقوبات الجديدة ما هي إلا محاولة لاستمرار سياسة الضغط القصوى الفاشلة التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ضد إيران".

وأردف: "نعتبر هذه المزاعم التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة ذات السجل الطويل في التدخل بالعديد من البلدان بطرق مختلفة، لا أساس لها من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام هناك".

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخزانة الأمريكية إدراجها 6 شخصيات وشركة إيرانية على قائمة العقوبات بسبب محاولتهم التأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2020.