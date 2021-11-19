اجتماع لوزراء خارجية مصر وقبرص الرومية وفرنسا واليونان

عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري، وإدارة قبرص الرومية نيكوس كريستوديليديس، وفرنسا جان إيف لودريان، واليونان نيكوس ديندياس، اجتماعا الجمعة بالعاصمة أثينا.

وعقب اللقاء، أكد البيان المشترك للمجتمعين، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أنهم بحثوا الاستقرار والأمن وآخر التطورات في المنطقة.

كما أكدوا زيادة التعاون في مجالات الطاقة والتغير المناخي ومكافحة فيروس كورونا ومسألة الهجرة غير النظامية.

وأشار البيان إلى إجماع الأطراف على تشجيع تحقيق السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية.