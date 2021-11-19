الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بدفع 856 مليون دولار تعويضات للبنان

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، أمس الخميس، بدفع 865.4 مليون دولار إلى لبنان بشكل فوري، تعويضا عن بقعة زيت تسببت فيها غارة جوية إسرائيلية خلال حرب عام 2006.

واعتمدت جمعية الأمم المتحدة القرار بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالح القرار 161 دولة من أعضاء الجمعية العامة، مقابل اعتراض 8 دول بينهما إسرائيل والولايات المتحدة، مع امتناع 7 دول أخرى عن التصويت.

وأكد القرار أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن دفع تعويضات فورية إلى حكومة لبنان، وإلى البلدان التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية كسوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً.

وهذا هو القرار السادس عشر الذي تصدره الجمعية العامة منذ 2006، ويطالب تل أبيب بدفع تلك التعويضات، ويطالب القرار الأمين العام للمنظمة " أنطونيو غوتيريش" بأن يقدم إلى الجمعية خلال دورتها المقبلة في سبتمبر/أيلول 2022 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

جدير بالذكر أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة لأي دولة، ولكنها تكتسب أهميتها في كونها أداة دبلوماسية تعكس إرادة المجتمع الدولي وتوجهاته بشأن القضايا المطروحة.

وفي 12 يوليو/تموز عام 2006، شنت إسرائيل حربا انتقامية ضد لبنان، على خلفية أسر حزب الله لثلاثة جنود إسرائيليين من منطقة حدودية، واستمرت تلك الحرب 33 يوما، أدت إلى تهجير نحو مليون لبناني ومقتل أكثر من 1000 وجرح نحو 3000 آخرين غالبيتهم من المدنيين.

وأدت الغارات حينها إلى تدمير صهاريج تخزين النفط بالمنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتولية الكهرباء بلبنان.