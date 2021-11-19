الاتحاد الأوروبي يعلن عن لقاء بين علييف وباشينيان في ديسمبر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي الجمعة، عن لقاء يجمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اتصالا هاتفيا مع علييف في وقت سابق، بحث خلاله التحضيرات لعقد قمة الشراكة الشرقية في 15 ديسمبر، بحسب بيان أصدره المجلس الأوروبي.

وذكر البيان أنّ ميشيل عرض عقد اجتماع بين علييف وباشينيان على هامش القمة.

وأكد البيان التوصل لتوافق على عقد اجتماع بين رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا لبحث سبل تخفيف التوتر على الحدود بين البلدين الجارين.

كما أشار البيان أنّ علييف وباشينيان وافقا على تأسيس خط اتصال مباشر بين وزيري دفاعيهما، كـ "آلية للحيلولة دون وقوع اشتباكات".