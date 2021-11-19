"الناتو" يدعو روسيا لوقف تصعيد التوتر على الحدود مع أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرغ، روسيا إلى وقف تصعيد التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ستولتنبرغ الجمعة، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبيل اجتماعهما في العاصمة برلين.

وقال: "نرى حشدا كبيرا وغير عادي للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا"، مشددًا أنه "من الضروري أن تُظهر روسيا شفافية بشأن حشدها العسكري وأن تعمل على تهدئة التوترات وتقليلها هناك".

وأكد ستولتنبرغ أن الناتو "يراقب الوضع عن كثب على الحدود الأوكرانية ويواصل تقديم الدعم السياسي لكييف".

بدورها، أعربت ميركل، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، عن" قلقها" بشأن الأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة في المنطقة.

لكنها أكدت على أهمية استمرار الحوار مع روسيا، مشيرة أنه "رغم أنه قد تكون هناك اختلافات كبيرة بين الناتو وروسيا فمن الأفضل دائما مواصلة الحديث مع بعضنا البعض".

والأسبوع الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "إدارة الرئيس جو بايدن، حذرت حلفاءها الأوروبيين من التعزيزات العسكرية الروسية الأخيرة، قائلة إن الكرملين ربما يخطط لغزو آخر للدولة المجاورة".

والخميس، صادق البرلمان الأوكراني، على مشروع قرار يتيح لقوات حرس الحدود باستخدام السلاح والمعدات العسكرية.

وتأتي هذه الخطوة من قبل البرلمان الأوكراني، تزامنا مع التوتر المتصاعد بين موسكو وكييف، على الحدود بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".