وزير الدفاع الأوكراني: التوتر بين كييف وموسكو سيكون كارثياً لأوروبا

صرح وزير الدفاع الأوكراني "أوليكسي ريزنيكوف" أن أي توتر محتمل بين موسكو وكييف سيسفر عن نتائج كارثية بالنسبة لأوروبا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، مساء أمس الخميس، قُبيل اجتماعه مع نظيره الأمريكي "لويد أوستن" المقرر عقده اليوم بالعاصمة واشنطن.

وقال ريزنيكوف: "نعلم جيدًا أن بإمكان روسيا تصعيد التوترات في أي لحظة، ونحن مستعدون للدفاع عن بلادنا وعن مستقبل أطفالنا، غير أن أي توتر محتمل سيسفر عن نتائج كارثية بالنسبة لأوروبا بأكملها".

وأشاد الوزير الأوكراني بالعلاقات الاستراتيجية لبلاده مع الولايات المتحدة، ومساعدة واشنطن لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي.

وأشار إلى أن بلاده عازمة على تطوير شراكتها مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال مواجهة الهجمات الروسية الهجينة (على حد وصفه).

من جانبه قال أوستن: "إنني أتطلع إلى مناقشة كيف يمكننا تنفيذ إطار الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، لمواصلة تعزيز أولوياتنا المشتركة ضد العدوان الروسي وتعميق تعاوننا في مجالات مثل أمن البحر الأسود والدفاع السيبراني وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

تأتي زيارة الوزير الأوكراني للولايات المتحدة، بالتزامن مع حشد روسيا لقواتها العسكرية بمناطق قريبة من حدود أوكرانيا.

وفي سياق متصل صدر بيان عن وزارة الدفاع الأمريكية حول لقاء الوزيرين، أوضح فيه أنهما ناقشا عدداً من القضايا الأمنية، من بينها الإجراءات الروسية المزعزعة للاستقرار بالمنطقة، وسبل الدفع بالأولويات المشتركة المحددة في إطار الدفاع الاستراتيجي الموقع بين البلدين في 31 أغسطس/آب الماضي.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".