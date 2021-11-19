وسط ترحيب إسرائيلي.. بريطانيا تتخذ إجراءات تصنيف حماس منظمة إرهابية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، اليوم الجمعة، باتخاذها إجراءات لحظر حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي.

جاء ذلك خلال تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر، وقالت: " الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان"، مضيفة أن القرار يرجع إلى كون حماس لديها إمكانيات إرهابية كبيرة -حسب وصفها- تشمل إمكانية الوصول إلى أسلحة واسعة النطاق ومتطورة.

من جانبه رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، بقرار بريطانيا بتصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها كمنظمة إرهابية.

وقال في تغريدته على موقع تويتر: "حماس جماعة إسلامية متطرفة تستهدف الإسرائيليين الأبرياء وتسعى إلى تدمير إسرائيل".

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عزم بلادها على حظر حركة حماس الفلسطينية، وتصنيفها منظمة إرهابية، وذلك في إطار المساعي لمواجهة معاداة السامية.

من جهتها أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، أن باتيل ستصدر هذا الإعلام في خطاب حول الأمن بواشنطن، باعتباده خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية.

وبحسب الصحيفة، فالخطط التي ستعلنها وزيرة الداخلية في وقت لاحق من اليوم، فإن قيادات حماس وأي شخص يؤيدها أو يرتب لقاءات بهدف دعمها بالمملكة المتحدة سيكون مخالفا للقانون، وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

جدير بالذكر أن الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسم)، هو المحظور فقط حاليا في المملكة المتحدة.

من جانبها لم تعلق حتى الآن الحركة على هذا القرار، لكنها دائما ما تؤكد أنها حركة مقاومة فلسطينية تناضل من أجل الحرية والاستقلال، وأنها لا تعادي أحدا من الشعوب وأن صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وصُنفت "حماس" بالفعل في أوقات سابقة كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها، وسجن أعضائها.