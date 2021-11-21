إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني استهدف شركة "ماهان" للطيران

أعلنت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية، الأحد، أن فريقها للأمن السيبراني أحبط هجوما استهدفها، وأن جميع رحلاتها تسير وفقا للجدول المطروح.

ونقلت وكالة "تسنيم" المحلية عن قسم العلاقات العامة في الشركة، قوله إنه "نظراً لمكانة ماهان في قطاع الطيران بالبلاد، فقد تم تنفيذ هذه الهجمات ضد الشركة مرات عديدة، وفي أوقات مختلفة، في محاولة لإلحاق الضرر بأدائها".

وأضافت الشركة أن "فريق ماهان للأمن السيبراني يتدخل دائما بذكاء وفي الوقت المناسب لإحباط هذه الهجمات".

واختتمت بالقول: "نعلن أن جميع رحلاتنا تتم وفقا للجدول الزمني".