الأمم المتحدة: سنوزع مساعدات طارئة على 24 ألف أسرة يمنية

أصدرت الأمم المتحدة بياناً أكدت، اليوم الإثنين، أنها ستوزع مساعدات طارئة على 24 ألف أسرة فقيرة في اليمن، بقيمة 5 مليون دولار.

وجاء في البيان الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ونُشر عبر تويتر، وقالت: "قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (سعودي حكومي) مساهمة مالية قدرها 5 ملايين دولار لدعم الأنشطة الطارئة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن والهادفة إلى توفير الدعم للأمن الغذائي وسبل العيش الضرورية والمنقذة للحياة".

وأضاف البيان أن المنظمة الأممية ستقوم بفضل هذا التبرع ستتمكن من إيصال المساعدات الطارئة إلى أكثر من 24 ألف أسرة أي حوالي 168000 شخص في محافظتي حجة (شمال غرب)، ولحج (جنوب غرب).

كما سيركز المشروع على الأسر التي تعولها النساء، والأسر التي لديها أمهات مرضعات وحوامل، وكبار السن، إضافة إلى أشخاص معاقين والسكان النازحين داخلياً.

ونقل البيان عن حسين جادين الممثل المقيم لفاو باليمن، قوله إن هذه المساعدات ستعمل على تقليل انعدام الأمن الغذائي، وستساعد على سبل العيش ودخل الأسرة.

ويوم أمس الأحد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ازدياد نسبة الجوع في اليمن جراء ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

ومنذ 7 سنوات يشهد اليمن حربا، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.