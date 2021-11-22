السفارة الأمريكية تطالب موظفيها بعدم الذهاب للبلدة القديمة بالقدس

طالبت السفارة الأمريكية بإسرائيل، اليوم الإثنين، موظفيها وعائلاتهم بتجنب الذهاب إلى البلدة القديمة بالقدس، حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة الأمريكية في تنبيه أمني مكتوب: "نظراً لأن الحوادث الأمنية غالباً ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا ننصح المواطنين الأمريكيين بشدة توخي الحذر، واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة الوعي الأمني".

جاء ذلك بعد أن شهدت البلدة القديمة، أمس الأحد، عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين، قبل استشهاد منفذها، إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه.

وتضمن التنبيه الأمني تجنب المظاهرات والتجمعات الكبيرة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

من جانبها عززت القوات الإسرائيلية تواجد قواتها بالقدس الشرقية، بعد عملية إطلاق النار.