بلينكن يدعو إلى مضاعفة الجهود لإكمال الانتقال الديمقراطي بالسودان

دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، اليوم الإثنين، جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الرئيسية للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية في البلاد.

جاء ذلك في تغريدته عبر موقع تويتر، وأضاف: "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".

وأردف: "لقد شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ في البلاد".

ويوم أمس الأحد، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك، اتفاقاً سياسياً جديداً يقضي بعودة الأخير إلى منصبه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كما تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الأساسية خلال المرحلة المقبلة.

وقوبل هذ الاتفاق بترحيب دولي وإقليمي، بينما أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنها محاولة لإضفاء صفة الشرعية على الانقلاب، والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.