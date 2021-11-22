طالبان تفرض قيوداً لظهور المرأة الأفغانية على التلفزيون

كشفت حركة طالبان، اليوم الإثنين، عن ثلة من القيود والضوابط التي فرضتها على ظهور المرأة الأفغانية عبر شاشات التلفزة في وسائل الإعلام المحلية.

وأفاد البيان الصادر عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة، أنها أرست قواعد جديدة على جميع القنوات التلفزيونية في البلاد وواجب اتباعها.

وكانت أولى هذه القواعد هي أنه على النساء الراغبات بالظهور على شاشات التلفزة، مراعاة قواعد الحجاب الإسلامي.

وطالب البيان القنوات التلفزيونية بعدم بث الأفلام والمسلسلات التي تضمن أدوارا للمرأة، حال تناقضت مع المبادئ الإسلامية والقوانين الأفغانية.

يُذكر أن طالبان كانت قد منعت البث التلفزيوني بالكامل خلال فترة حكمها في أفغانستان، في تسعينات القرن الماضي.

وخلال السنوات الـ 20 الماضية أثناء إدارة البلاد من قبل الحكومات السابقة، تأسست في أفغانستان ما يزيد على 300 قناة تلفزيونية، وإذاعية وصحيفة.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.