طهران: مرحلة جديدة في العلاقات مع باكو

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، إن زيارة نائب رئيس وزراء أذربيجان "شاهين مصطفييف إلى طهران، تعد بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الزيارة التي تمت يوم أمس، كانت لتنفيذ مشاريع تم الاتفاق عليها مسبقا، مشيراً إلى أن مرحلة التوتر غير اللازم التي حلت في العلاقات بين الطرفين عبر التصريحات الصحفية، ظلت بالماضي بفضل الموقف الحازم لباكو وطهران.

وأردف: "الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات المتبادلة على مختلف الأصعدة".

وتوترت العلاقات بين البلدين إثر إجراء إيران مناورات عسكرية شمال غرب البلاد على الحدود مع أذربيجان، بالتزامن مع إحياء ذكرى معركة "قره باغ" الثانية، وهو ما انتقده رئيس أذربيجان إلهام علييف.

ولاحقا زعمت طهران وجود عناصر إسرائيلية في أذربيجان قرب الحدود مع إيران، وهو ما نفته باكو جملة وتفصيلا وطالبت طهران بتقديم أدلة على مزاعمها.