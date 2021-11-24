فرنسا.. دعوات للحذر من احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية لرئاسة الإنتربول

دعا مسؤولان محليّان كبيران في فرنسا الثلاثاء وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصول ضابط كبير في الشرطة الإماراتية إلى رئاسة "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" من خلال الانتخابات التي تنظّمها الإنتربول الخميس في إسطنبول.

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير قال لوران ووكيه، رئيس منطقة "أوفيرن-رون-ألب"، وبرونو برنار، رئيس مدينة ليون (وسط شرق) حيث المقرّ العام للإنتربول، إنّ اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضدّه مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومية تمثّل معارضاً سياسياً رهن الاحتجاز في الإمارات حالياً.

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما أنّ "ترشيحاً تشوبه شكاوى يمكن أن يشكّل خطراً حقيقياً وقد ينزع الشرعية عن المؤسّسة وإقامتها في ديمقراطيتنا".

وستجري انتخابات رئاسة الإنتربول الخميس في اسطنبول حيث تعقد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية جمعيتها العمومية الثامنة والثمانين.