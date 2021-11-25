روسيا تدعم تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، أن بلادها تدعم تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا.

وأضافت في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، أن تطبيع العلاقات بين البلدين سيساهم إيجابياً على الأوضاع بالمنطقة.

وأوضحت أن أرمينيا طالبت روسيا بدعمها فيما يخص أمر التواصل مع تركيا، مشيرة إلى أن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان، كما أنها ستتخذ خطوات لتحقيق ذلك.

وأردفت: "مستعدون لتقديم كل ما بوسعنا من الدعم، ونعتقد بأن انطلاق مرحلة التطبيع بين تركيا وأرمينيا سيساهم إيجاباً على الوضع في المنطقة".

وقبل أيام، أكد فاهان هونانيان المتحدث باسم خارجية أرمينيا، أن سلطات بلاده أبلغت الجانب الروسي، باستعدادها لبدء تسوية العلاقات مع تركيا دون شروط مسبقة.