بكين تندد بالعقوبات الأمريكية المفروضة على 12 شركة صينية

أعلنت الحكومة الصينية، الخميس، احتجاجها الشديد على العقوبات الأمريكية المفروضة على 12 من شركاتها، حسب وكالة الأنباء الصينية المملوكة للدولة "شينخوا".

وقالت المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية شو جويتنغ في مؤتمر صحفي، وفق الوكالة، إن الولايات المتحدة "أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وفرضت عقوبات بشكل تعسفي".

وأضاف: "هذا الإجراء يفتقر بشكل جدي إلى أساس واقعي، وإجراءاته غامضة للغاية".

وأردف: "العقوبات تقوض سلامة الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، فضلاً عن تقويض تعافي الاقتصاد العالمي".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان، الأربعاء، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لها أضاف 27 كيانًا وشخصيات أجنبية إلى القائمة السوداء بسبب "أنشطتهم المناهضة للأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية".

وأضافت أن من بين تلك الكيانات 12 في الصين، بينما يتواجد البقية في اليابان وباكستان وسنغافورة، وكيان آخر يقع في روسيا.

ونقل البيان عن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو قولها، إن "تصرفات واشنطن ستمنع انتقال التقنيات الأمريكية إلى التطور العسكري الصيني والروسي، وكذلك الأنشطة النووية الباكستانية وبرنامج الصواريخ الباليستية".

وأضافت: "التجارة العالمية يجب أن تدعم السلام والازدهار والوظائف ذات الأجور الجيدة، وليس مخاطر الأمن القومي".