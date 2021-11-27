رئيس تركمانستان يستقبل أردوغان في مراسم رسمية

استقبل الرئيس التركمانستاني قربانقلي بردي محمدوف، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مراسم رسمية بالعاصمة عشق آباد.

وبدأت المراسم بوقوف الرئيسين في المكان المخصص لهما للتحية، ومن ثم جرى عزف نشيدي البلدين، قبل أن يقدم أردوغان وبردي محمدوف أعضاء وفديهما لبعضهما البعض.

وانتقل الرئيسان لعقد اللقاءات لاحقا، ومن ثم شاركا في مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات.

وحضر المراسم من الجانب التركي، كلا من وزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والتربية محمود أوزر، والدفاع خلوصي أكار، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي.

كما ضم الوفد وزيري، التجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، فضلا عن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.