منظمة الصحة العالمية تعلن سلالة كورونا الجديدة "متحور مثير للقلق"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، سلالة كورونا الجديدة في جنوب إفريقيا "متحور مثير للقلق"، وأطلقت عليها اسم "أوميكرون"، وهو حرف من الأبجدية الإغريقية.

وجاء إعلان المنظمة عقب الاجتماع الطارئ لفريقها الاستشاري الفني الخاص بتقييم المتحور الذي أطلق عليه بداية اسم "B.1.1.529".

وأكدت المنظمة في بيان، أن "المتحور المثير للقلق يحتوي على عدد كبير من الطفرات، وهو أكثر قابلية للانتقال، وربما أكثر مهارة في التملص من إجراءات الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات".

وأضاف البيان أن "الأدلة الأولية تشير إلى زيادة خطر تفشي هذا المتحور، مقارنة بسلالات أخرى مثيرة للقلق".

كما دعت المنظمة الأفراد إلى "اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بكورونا، منها ارتداء أقنعة الوجه، والحفاظ على نظافة اليدين، والتباعد الجسدي، وتحسين تهوية الأماكن الداخلية، وتجنب الأماكن المزدحمة، والتطعيم".

وأمس الخميس، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا في أعداد صغيرة من الأشخاص، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

إلا أن دولا في أوروبا مثل بلجيكا أعلنت الجمعة، عن أول إصابة بالمتحور الجديد، فيما يتوالى إعلان دول حول العالم، عن تعليقها الرحلات القادمة من بلدان إفريقية.