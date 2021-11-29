الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء ثنائي مع الوفد الأمريكي بالمحادثات النووية بفيينا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، أنه لن يكون هناك لقاء ثنائي مع الوفد الأمريكي خلال المحادثات النووية والتي ستنطلق بالعاصمة النمساوية "فيينا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بطهران حول محادثات فيينا النووية، وأضاف أن بلاده تأخذ المفاوضات على محمل الجد، وإن التحقق من الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة يعتبر من المبادئ الأساسية بالنسبة لبلاده.

وقال: "يجب على الطرفين الاستفادة من الفرصة المتاحة وتقييمها بشكل جيد، لأنها لن تكون متاحة إلى الأبد".

وتهدف المفاوضات، التي عقدت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، إلى عودة واشنطن للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو/ أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.