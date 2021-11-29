المبعوث الأممي لليمن يدعو لوقف العنف ضد النساء

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، اليوم الإثنين، إلى وقف جميع أشكال العنف ضد النساء.

وقال في بيان مقتضب نشره عبر موقع تويتر: "إن الحدّ من جميع أشكال العنف ضدّ النساء والفتيات أمر بالغ الأهمية من أجل بناء مستقبل جامع في اليمن يسوده السلام والأمل والكرامة للجميع".

وأضاف: "يؤدي النزاع ومحركاته إلى تفاقم وضع النساء والفتيات اليمنيات السيئ أصلا، وتراجع حقوقهن وأمنهن".

وجاءت دعوة غروندبرغ بمناسبة حملة 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وهذه الحملة عبارة عن نشاط دولي يتم كل عام لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، ابتداءً من 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مقتل وإصابة 1620 امرأة منذ بدء الحرب.

وأفادت اللجنة في بيان، بأنه "تزايدت حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن".